- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- OCetatenii britanici care traiesc deja in Norvegia si cetatenii norvegieni care locuiesc in Marea Britanie isi vor pastra dreptul de rezidenta chiar si in situatia unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, au declarat marti prim-ministrii celor doua tari, transmite Reuters. ''Prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa si la Summitul Euro in format extins, in marja reuniunii Consiliului European. "Temele de discutie de pe agenda reuniunii Consiliului European se refera la procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, gestionarea fenomenului migratiei,…

- Marți, 2 octombrie a.c., senatorul Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru afaceri europene din Senatul Romaniei, a prezidat intrevederea Comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene și politica externa ale Senatului și Camerei Deputaților cu Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis negociatorului-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier, cu care s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, ca Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, aratand…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii…