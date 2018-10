Dan Baciu, directorul Companiei Naționale Aeroporturi București a anunțat miercuri ca și-a dat demisia. A fost depusa la CA al CNAB. Pana la concretizarea acesteia, ar urma sa poarte o discuție și cu ministrul Transporturilor.

Demisia ar avea legatura cu incidentul de pe Aeroportul Baneasa, de la venirea lui Juncker in Romania, cand oficialul european a fost luat direct de la avion de SPP. Chiar daca a ajuns mai devreme in Romania, Jean Claude Juncker nu a mers in aeroport, unde se afla premierul Viorica Dancila. O ancheta a fost deschisa in urma acelui incident de protocol. Se pare…