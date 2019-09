Juncker, critic la adresa celor care refuză să se vaccineze: "Se joacă cu focul" "In contextul in care in unele parti ale lumii mor oameni din lipsa de vaccinuri, aici exista persoane care risca viata lor si a altora refuzandu-le. Unii nu joaca jocul preventiei si se joaca cu focul", si-a exprimat Juncker regretul in deschiderea summitului. UE si OMS au decis sa organizeze impreuna aceasta intalnire intre lumea politica, societatea civila, experti in domeniul sanatatii si chiar reprezentanti ai retelelor de socializare pe fondul ingrijorarii tot mai mari fata de inmultirea cazurilor de boli despre care s-a crezut ca pot fi eradicate datorita vaccinurilor, in special… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Jean-Claude Juncker, i-a criticat joi pe care "care se joaca cu focul" refuzand vaccinarea, in cadrul primului "summit mondial" organizat la Bruxelles impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe fondul recrudescentei cazurilor de boli precum rujeola, relateaza AFP.

- 'In contextul in care in unele parti ale lumii mor oameni din lipsa de vaccinuri, aici exista persoane care risca viata lor si a altora refuzandu-le. Unii nu joaca jocul preventiei si se joaca cu focul', si-a exprimat Juncker regretul in deschiderea summitului. UE si OMS au decis sa organizeze impreuna…

