Juncker condamna actul las al asasinarii jurnalistului slovac Jan Kuciak si partenerei sale

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierul roman Viorica Dancila și Comisarul european Corina Crețu au susținut miercuri, la Bruxelles, o conferința de presa comuna dupa intrevederea premierului roman cu președintele Comisiei Europene. Declarațiile oficiale s-au referit la subiectele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ironizat vineri incertitudinea legata de pozitia britanica fata de viitoarea sa relatie cu UE, apreciind ca "ar fi fost bine pentru Regatul Unit" sa fi fost el prim ministru, scrie AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu" in Italia, dupa alegerile parlamentare din 4 martie, potrivit politico.eu.

- Juncker, despre condamnarea lui Valcov. Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au susținut o conferința de presa , in cadrul careia președintele Comisiei Europene a fost intrebat și despre consilierul premierului…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, intr o conferinta de presa comuna cu prim ministrul Viorica Dancila, conform Agerpres.ro. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a obtinut, miercuri, numirea directorului sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei. Este functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP, preluat de News.ro.

- Merg separat. Doamna Prim Ministru va fi acolo pe 20 si 21 februarie, in program figurand intalniri cu Donald Tusk, Presedintele Consiliului, Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European si Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni, in contextul pregatirii reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018. Jean-Claude Juncker, Președintele…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca nu este favorabil ideii crearii unui ''superstat european'', el raspunzand astfel acelor sustinatori ai Brexit-ului care l-au criticat pentru opiniile sale federaliste, transmite Reuters. ''Unii…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a lansat, marti, intr-un atac la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El a precizat ca afirmațiile oficialului european, la adresa Romaniei, cu privire la modificarile aduse legilor justiției, echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si "situatia din Romania referitoare la modificarile aduse…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Președintele Klaus Iohannis se va intalnisi cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Cum este posibil ca presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker (ca si comisarul pe Justitie Frans Timmermans, vicepresedintele CE) sa inchida ochiii, ani la rand, la abuzurile infioratoare pe care le comit Directia Nationala Anticoruptie si parchetele, in colaborare cu Serviciul Roman de Informatii,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Anul 2017 este pentru municipiul Sibiu marcat de anuntul venit de la Bruxelles privind gazduirea in martie 2019 a unui important Summit UE, la o zi dupa Brexit, in care se va discuta despre viitorului blocului comunitar. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus in…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declaratie comuna privind prioritatile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalti semnatari au fost presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Juri Ratas, detinatorul presedintiei prin rotatie a Consiliului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat, vineri, ca "au fost inregistrate progrese suficiente" privind negocierile de Brexit, astfel ca discutiile cu Marea Britanie pot avansa la urmatoarea faza, relateaza site-ul BBC News.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "a discutat la telefon cu premierul irlandez, Leo Varadkar, apoi cu (omologul sau britanic) Theresa May. Facem progrese, dar inca nu am ajuns la capat. Discuțiile vor continua toata noaptea", a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Comisiei,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va discuta luni chestiuni legate de Brexit cu reprezentanti ai Parlamentului European, cu cateva ore inaintea unei intalniri importante cu premierul britanic Theresa May, informeaza duminica DPA citata de Agerpres.