Juncker, cerință pentru statele membre UE „Ne-am incuiat singuri in camera intunecata a unanimitatii”, a spus Juncker intr-un discurs sustinut in parlamentul austriac la Viena. Juncker a mai spus in cadrul discursului ca statele din Balcanii de Vest trebuie sa faca mai multe progrese inainte de a adera la UE si ca nu par sa aiba sanse sa se alature blocului comunitar inainte de 2025. De asemenea, seful executivului UE a anuntat ca Comisia Europeana va continua sa respecte acordul nuclear cu Iranul si ca in prezent este angajata in discutii intensive cu americanii pe aceasta tema. 'Sunt concentrat pe un acord privind Brexitul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

