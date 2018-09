Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Partidul Popular European nu va exclude automat formatiunea Fidesz, a premierului ungar Viktor Orban, in contextul procedurii Uniunii Europene de sanctionare a Ungariei, afirma liderul PPE, Joseph Daul, subliniind ca trebuie verificata situatia statului de drept si in alte tari, inclusiv in Romania.

- Ungaria a anuntat ca va rezista oricarei tentative a Uniunii Europene de a-i confisca dreptul de a-si apara granitele si ca va lupta sa anuleze politicile pro-migratie ale blocului european, scrie The Guardian.Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat in fata parlamentului ca propunerea…

- Premierul ungar a criticat o propunere a cancelarului german Angela Merkel privind intarirea agentiei de protectie a frontierelor UE, Frontex, relateaza Reuters si MTI. ''Este binevenit ca Uniunea Europeana, in locul cotelor de migranti, isi indreapta in sfarsit atentia catre protectia granitelor'',…

- Conservatorii austrieci din Parlamentul European vor vota in favoarea unui raport elaborat de eurodeputata Judith Sargentini (din grupul Verzilor) conform caruia Ungaria a incalcat in mod constant valorile Uniunii Europene, a declarat luni cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, relateaza…

- Conservatorul german Manfred Weber, care aspira sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, a exclus joi orice ''tratament favorabil'' pentru premierul ungar Viktor Orban in chestiuni care afecteaza ''valorile fundamentale'' ale Uniunii Europene, in contextul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat propunerea de buget al UE pentru perioada 2021 - 2027. Pe baza acestei propuneri, Comisia a inaintat Parlamentului European și Consiliului 37 de propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector.Doua…

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…