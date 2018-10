Stiri pe aceeasi tema

- "Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo ceea ce deja am cunoscut in anii 1990 si aceasta, fara indoiala, mai devreme decat anticipam", a avertizat seful executivului european, facand aluzie la conflictele care au insangerat regiune la vremea respectiva. Juncker a…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel vineri la statele membre sa renunte la regulile privind unanimitatea in Consiliu si sa ia mai multe decizii cu majoritate calificata pentru a intari rolul blocului comunitar in lume, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. "Ne-am…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri la Viena fata de riscul izbucnirii unui razboi in Balcani daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. "Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo ceea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri, la Viena, ca se concentreaza total pe incheierea cu succes a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si si-a exprimat speranta ca in luna noiembrie sa se ajunga la un acord intre Londra

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt s-a declarat, miercuri, ingrijorat de riscul unui 'divort agitat' cu Uniunea Europeana, in absenta progreselor in negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cu numai trei luni inaintea incheierii prevazute a acestora, transmite…