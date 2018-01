Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul nivel de un procent din Produsul Intern Brut al UE, in pofida iesirii Marii Britanii, un contributor net la bugetul...

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- In urma orientarilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie, Comisia Europeana a transmis acestuia, in data de 20 decembrie, o recomandare de a incepe discuțiile privind urmatoarea etapa a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Proiectul de directive de negociereCautați…

- Aplicația Uber ofera un serviciu de transport și deci trebuie sa fie reglementat de legile taximetriei din fiecare stat în care compania americana are repreyentare, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene, anunta Reuters.

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piata unica si in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci si capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirii se vor discuta subiecte legate de evolutiile interne, dar si aspecte referitoare la principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii Consiliului European din 14 si 15 decembrie, si anume securitate si aparare, gestionarea migratiei, dimensiunea…

- Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, in cadrul intalnirii, care va avea loc la ora 13,00, se vor discuta subiecte legate de evoluțiile interne, dar și aspecte referitoare la principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii Consiliului European din 14 și 15 decembrie, și anume…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie, citat duminica de…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie și o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie, citat duminica de…

- Buda: Din cauza absorbției reduse, Romania va pierde fonduri in viitorul cadru financiar multianual al UE Dezbaterile principale in instituțiile europene se articuleaza in prezent in principal asupra modului in care vor arata politicile europene dupa anul 2020, odata cu inceperea urmatorului cadru financiar…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fața de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coaliții guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Ungaria se confrunta cu un 'atac frontal' din partea miliardarului american George Soros, care ataca tara prin intermediul organizatiilor sale neguvernamentale si al birocratilor Uniunii Europene, a declarat vicepresedintele partidului de guvernamant Fidesz, Gergely Gulyas, relateaza Reuters.Gergely…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa.Potrivit unor surse diplomatice…

- Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice.

- Orașele Milano, Amsterdam și Copenhaga s-au plasat, in aceasta ordine, pe primele trei poziții in prima runda de vot și vor intra un turul doi pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambitios' acord comercial dupa Brexit, insa doar daca Londra va respecta conditiile stricte europene, a declarat luni negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP.UE refuza sa discute despre un…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, insa doar daca Londra va respecta condițiile stricte europene, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP. UE refuza sa discute despre…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul și vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migrația reprezinta o amenințare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in creștere, transmite joi Reuters. Fricțiunile…

- Cel putin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, initiativa promovata de Franta si Germania, pentru finantarea si dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitatii europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- Negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a estimat miercuri, in ajunul inceperii unei noi runde de negocieri intre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, ca inca raman de rezolvat 'probleme majore' legate de apararea drepturilor…

- ''Astazi, este in interesul Poloniei și nu doar al ei, cred ca este interesul intregii Europe, sa lase deschisa ușa Uniunii Europene. UE trebuie sa arate ca este pregatita pentru a primi noi membri care doresc sa intre, care iși afirma intenția de se alatura Uniunii dupa ce vor fi indeplinit criteriile…

- Cel puțin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, inițiativa promovata de Franța și Germania, pentru finanțarea și dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitații europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- Guvernul britanic a facut un nou anunț privind situația cetațenilor europeni care se afla in Regat. Astfel, Londra a anunțat ca cei mai mulți dintre ei vor avea dreptul sa ramana in țara, dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, insa trebuie sa obțina statutul de rezident, relateaza Reuters. Cetațenii…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 și 9 noiembrie, urmand ca pe 10 noiembrie el sa se intalneasca cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. ''Nu vom intarzia procesul'', a spus oficialul britanic in fața Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor, adaugand ca l-a…

- Miscarea populista ANO, a miliardarului Andrej Babis, considerat “un Trump ceh”, a castigat alegerile parlamentare din Cehia, votantii preferandu-l pe omul de afaceri care a promis sa lupte impotriva coruptiei in politica, in defavoarea partidelor traditionale, desi el se confrunta cu acuzatii de frauda,…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- In urma unei intruniri la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre UE au dat unda verde pentru pregatirea discutiilor cu Londra in privinta relatiilor comerciale post-Brexit.In acelasi timp, Donald Tusk a subliniat ca trecerea in faza a doua a Brexit va fi efectuata abia dupa rezolvarea…

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a propus organizarea unei serii de 13 summituri in urmatorii doi ani, cu scopul reformarii UE, inclusiv a unui summit extraordinar in Romania, ce ar urma sa aiba loc la cateva saptamani dupa data la care este programata sa se incheie procedura Brexit.…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus organizarea unei serii de 13 summituri în urmatorii doi ani, cu scopul reformarii UE, inclusiv a unui summit extraordinar în România, ce ar urma sa aiba loc la câteva saptamâni dupa data la care este programata…

- Presedintele Consiliului European, care coordoneaza calendarul summiturilor UE, si-a prezentat propunerile, marti, dupa ce s-a consultat cu liderii statelor UE in legatura cu reformarea Uniunii Europene, actiune care a devenit urgenta in urma deciziei Marii Britanii de a se iesi din Blocul Comunitar.…

- Președintele Comisiei Europene s-a declarat foarte ingrijorat de tendințele separatiste din Europa. Jean Claude Juncker a spus ca exemplul Cataloniei poate fi urmat și de alte regiuni iar asta ar face Uniunea Europeana extrem de dificil de guvernat. Advertisement Intr-un discurs susținut la Universitatea…

- Premierul britanic Theresa May a evitat miercuri sa spuna daca ar vota pentru Brexit la un eventual nou referendum, transmite Reuters. Theresa May a sprijinit ramânerea Marii Britanii în Uniunea Europeana la referendumul din iunie 2016, dar a asumat un rol discret în campanie.…