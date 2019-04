Juncker, avertisment pentru guverne. ”O voi face eu însumi” Campania electorala pentru alegerile europarlamentare va fi marcata de implicarea președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a promis sa lupte impotriva dezinformarii și manipularii, relateaza luni AFP. “Daca guvernele fac afirmatii referitoare la UE sau la Comisie care nu corespund realitatii, le vom raspunde. O voi face eu insumi in saptamanile care vin inainte de alegeri”, a declarat Juncker intr-un interviu care va fi publicat in editiile de marti ale ziarelor din grupul media german Funke. Manipularea alegatorilor indeciși va reprezenta principala tema la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

