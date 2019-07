Juncker atacă numirea Ursulei von der Leyen. Acuze între liderii UE "Procesul nu a fost foarte transparent", a spus Juncker intr-o conferinta de presa la Helsinki, raspunzand unei intrebari despre cum liderii din UE l-au ales in aceasta saptamana pe viitorul presedinte al Executivului comunitar. Juncker spune ca numirea Ursulei von der Leyen nu a fost transparenta spune cavon dernu a fost



Nominalizarea trebuie sa primeasca insa si aprobarea Parlamentului European.



Juncker a adaugat ca numirea sa in urma cu cinci ani a fost transparenta, pentru ca a fost desemnat de lideri dupa ce a participat la campania pentru alegerile europene.



Sursa articol si foto: dcnews.ro

