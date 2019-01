Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intrevederea avuta la Palatul Parlamentului, cu Calin Popescu Tariceanu si Florin Iordache, Jean-Claude Juncker s-a indreptat catre Palatul Victoria. Intalnirea cu presedintele Senatului si cu vicepresedintele Camerei Deputatilor – catre care Liviu Dragnea, al treilea om in stat, si-a delegat atributiile…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene presupune ca opiniile ce privesc politica interna sa fie puse "intre paranteze", a afirmat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a marturisit ca are incredere in premierul roman in aceasta chestiune. "Am revenit in Romania…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis, ca o eventuala ordonanta pe amnistie si gratiere ar fi un pas inapoi pentru Romania. "Am vrut sa reamintesc regulile europene. Este vorba despre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prezent la Bucuresti pentru ceremonia de preluare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, va avea, vineri, intalniri si declaratii comune cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila. De asemenea, Juncker are…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat din nou ca este un susținator al Romaniei ca membru al spațiului Schengen și trebuie ca țara sa adere, Uniunea Europeana nefiind completa fara țara noastra."Simt ca aceasta zi este una de hotar. Deschidem prima președinție romana…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pus la indoiala capacitatea autoritatilor romane de a conduce Uniunea Europeana in timpul celor sase luni de presedintie care incepe la 1 ianuarie 2019.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pus la indoiala capacitatea autoritatilor romane de a conduce Uniunea Europeana in timpul celor sase luni de presedintie care incepe la 1 ianuarie 2019.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ii da o replica usturatoare președintelui Klaus Iohannis in privința preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii europene. Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu…