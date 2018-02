Stiri pe aceeasi tema

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei ''reactii puternice'' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la ''pregatiri pentru cel mai rau scenariu'',…

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a participat la Conferința interparlamentara cu ocazia preluarii președinției prin rotație a Uniunii Europene de catre Bulgaria. La Conferința au participat toți președinții comisiilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat, sambata, importanta oferirii statelor din Balcanii de Vest perspectivele aderarii la Uniunea Europeana, insa a atras atentia ca statele din regiune trebuie sa-si rezolve disputele cu privire la fronitere, informeaza site-ul Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat miercuri ca exista 'o sansa buna' de reconciliere intre Polonia si Uniunea Europeana, in contextul in care executivul comunitar a activat contra Varsoviei, in luna decembrie, articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana si Albania au ajuns luni la un acord privind desfasurarea de politisti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) pe teritoriul albanez, pentru a gestiona problemele privind imigratia, initiativa despre care Bruxellesul spera sa devina un model pentru alte…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters. "Trebuie sa integram tarile balcanice in UE, chiar UE a acceptat…

- Comisia Europeana a adoptat, saptamana aceasta, o noua Strategie de Extindere, oferindu-și sprijinul pentru Balcanii de Vest - Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia - insistand, insa, ca aceste state trebuie sa faca mai rapid reforme și sa adopte valorile UE, daca doresc integrarea…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Apel matinal - Invitat: Victor Alistar, membru CSM Victor Alistar. Foto: Facebook Realizator: Catalin Cârnu - Liderii europeni au transmis un mesaj catre autoritatile de la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preciza ieri, alaturi de seful statului român, Klaus…

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- Iesirea Marii Britanii din Uniune va duce la pierdea mai multor miliarde de euro din bugetul UE, a anuntat Jean-Claude Juncker. Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decit actualul nivel de un procent din Produsul Intern Brut al UE, in pofida iesirii Marii Britanii,…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Federica Mogherini, sefa diplomatiei Uniunii Europene, a declarat marti ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana si aplicarea reformelor. "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai…

- Principalul obiectiv al FRF in 2018 va fi un inceput cat mai bun al primei reprezentative in Liga Natiunilor, care sa se finalizeze cu o calificare la EURO 2020. „In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020…

- "In Serbia si Muntenegru, state considerate candidate sigure pentru urmatorul val de extindere a Uniunii Europene, mult mai putini cetateni doresc aderarea la UE, decat in alte state ale regiunii, cum ar fi Albania, care in mod gresit este tinuta la sfarsitul listei cu statele candidate la UE" - a apreciat…

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a purtat o discuție cu Theresa May, în urma careia au stabilit ca negocierile pentru Brexit vor trece la faza discuțiilor despre chestiunile comerciale. Juncker a spus ca s-au facut progrese suficiente în legatura cu acordul de ieșire…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un mesaj la aflarea morții Regelui Mihai I al Romaniei. „Imi aduc aminte cu emoție de intalnirile noastre și aș vrea sa aduc un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat in capitalele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a rememorat intalnirile avute cu Regele Mihai, caruia ii aduce un omagiu pentru rolul avut in aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, informeaza news.ro.

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizationale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt tari din sudul si sud-estul Europei si pentru Kosovo. In urma deciziei, operatiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Slovenia…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Dintre sportivii romani cu performanțe deosebite in acest an au mai fost menționați canotoarele Ionela-Livia Lehaci, Gianina Beleaga (campioane mondiale la dublu vasle categorie ușoara), Madalina Bereș și Laura Oprea (campioane europene la dublu rame), canoiștii Victor Mihalachi și Leonid Carp, vicecampioni…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeana, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Exista mai multa disponibilitate…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…