- Premierul britanic Theresa May a avertizat parlamentarii britanici ca, daca nu vor sustine acordul Brexitului a treia oara cand va fi propus, atunci Bruxellesul ar putea insista pentru o amanare de lunga durata, scazand astfel sansele ca Regatul Unit sa paraseasca blocul european, scrie The Guardian.

- Avocatul general al executivului britanic, Geoffrey Cox, insarcinat cu consilierea juridica a acestui guvern, a anuntat miercuri ca Londra le-a facut noi propuneri liderilor europeni in timpul unor discutii "energice" care au avut loc marti la Bruxelles, relateaza AFP. "Suntem in centrul…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie numai daca parlamentul britanic isi va da consimtamantul, a anuntat marti, in fata Camerei Comunelor, premierul Theresa May, transmite Reuters. ''Regatul Unit va ieşi (din UE) pe 29 martie fără un acord numai cu consimţământul…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta…

- Dupa o seara teatrala in Parlamentul britanic, unde Theresa May a fost aplaudata ca un erou chiar si de jurnalisti, dupa ce a obtinut votul, chiar daca destul de la limita, pentru a renegocia cu Bruxellesul acordul pe Brexit, iata ca a venit randul liderilor europeni sa vina cu o replica.…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters,…

- ''Vremurile cele mai bune s-au terminat'' pentru economia Germaniei, a declarat joi seful unei importante asociatii industriale germane, care estimeaza ca cresterea economica a Germaniei va continua, insa intr-un ritm inferior celui din ultimii ani, mai ales din cauza Brexitului si a razboiului economic…

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters. Aceasta infrangere…