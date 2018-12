Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE dau dovada de o ''ipocrizie excesiva'' cu privire la discutiile asupra planului de extindere a misiunii Frontex, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza dpa. "De peste doi ani, toti sefii de stat si de guvern ai UE au…

- Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, scrie sambata, pe Facebook, ca raspuns la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, ca acestea arata ca a inceput campania pentru europarlamentare, iar Jean Claude Juncker incurca stanga cu dreapta.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, spune ca, in traducere libera, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza Guvernul Dancila de incompetența și analfabetism funcțional și confirma ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocoțat in fruntea țarii.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca mesajul președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cel care arata ca Guvernul de la București nu a ințeles ce inseamna președinția UE, este unul prin care acesta transmite faptul ca europenii nu mai au incredere in acest Executiv.Citește și: Elena…

- Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au ajuns marti la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investitiilor straine directe, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pachetul convenit va garanta că UE şi statele sale membre sunt în măsură…

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...

- Exista, la nivel de UE, voci care susțin beneficiile diverselor implanturi, proteze etc, dar și contestatari ai unor astfel de proceduri, așadar subiectul dezbatut in plenul PE a suscitat un interes real. Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, președinte de onoare al Asociației Pacienților…

- Participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European,…