Jumătate dintre urgențele medicale nu sunt urgențe! In contextul in care mai mult de jumatate din apelurile primite la 112 nu sunt cazuri de urgența, iar secțiile UPU sunt luate zilnic cu asalt de pacienți cu probleme ce nu constituie urgențe medicale, a fost demarata o campanie de informare și educare a populației. Pe langa practica deja obișnuita de a suna […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

