Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de unitati de tip service auto functioneaza, in prezent, fara autorizatie in Romania, acest fapt fiind posibil ca urmare a protectiei oferite acestora de catre functionarii publici, de la primarii pana la Directia Generala Antifrauda Fiscala si Politia Romana, avertizeaza Asociatia Societatilor…

- In urma controalelor mixte desfasurate de RAR si Politia Rutiera, in prima jumatate a anului 2019, au fost aplicate aproape 11.000 de amenzi contraventionale si au fost retrase 8.689 de certificate de inmatriculare, scrie agrpres.ro. Deficientele tehnice cel mai des intalnite au fost la instalatia…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) se arata ingrijorata fata de informatiile lansate Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) referitoare la compania City Insurance si sustine ca este vorba de o campanie cu 'fake news'. "Confederatia…

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) sustine ca City Insurance este in mare dificultate financiara, in ciuda declaratiilor Autoritatii de Supraveghere Financiara privind solvabilitatea companiei, iar cifrele prezentate de societate "ar trebui sa provoace insomnii oricarei persoane…

- Polițiștii din țara au depistat 244 de autovehicule folosite pentru transport ilegal de persoane, contra-cost. Intr-o acțiune derulata in primele patru zile din luna august, au fost confiscate 201 de mașini folosite de „pirați”. In perioada 1-4 august, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care…