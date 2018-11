Stiri pe aceeasi tema

- „Rușii din Marea Britanie se tem ca pana la jumatate dintre compatrioții lor expatriați sunt informatori ai Kremlinului”, scrie The Times, citand un nou studiu al centrului de analiza Henry Jackson Society. „Unii spioni ruși opereaza in Marea Britanie fara sa aiba grija sa-și acopere urmele”, se arata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un elogiu vineri ''profesionalismului'' si ''curajului'' Serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), participand la o ceremonie dedicata implinirii a 100 de ani de la crearea acestui serviciu, intr-un moment in care GRU este…

- Marea Britanie sustine ”absolut hotarat” Statele Unite in urma anuntului presedintelui american Donald Trump potrivit caruia vrea sa se retraga dintr-un acord istoric in domeniul controlului armamentului nuclear incheiat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul britanic al Apararii…

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Moscovei, scopul acestei actiuni fiind de a submina relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agentia de stiri Tass.

- Organizatii teroriste internationale ar putea comite atacuri chimice sau biologice in Marea Britanie, avertizeaza Ben Wallace, secretar de stat britanic pentru Securitate si combaterea infractionalitatii economice."Observ comploturi in care singura limita a ambitiilor adversarilor nostri este…

- Criza diplomatica dintre Marea Britanie si Rusia e departe de final. Cei doi barbati acuzati de Londra ca l-ar fi otravit pe fostul spion Serghei Skripal si pe fiica sa au admis ca au fost in Salisbury in momentul atacului cu agent neurotoxic.

- Marea Britanie trebuie sa se solidarizeze cu Statele Unite, "cel mai apropiat aliat", si sa se retraga din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, a cerut ambasadorul american la Londra, Woody Johnson, recomandand Guvernului Theresa May sa se ralieze presiunilor asupra Teheranului, scrie…