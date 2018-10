Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. Un studiu realizat în perioada 9 – 20 august 2018 la comanda Agenției Internaționale de Presa și Radio Sputnik a aratat ca 53 la suta dintre francezi, 50% dintre germani, 47% dintre britanici și 43% dintre americani considera ca mediile de informare din…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat Rusia si Iranul ca vor exista „consecinte teribile” daca vor continua raidurile aeriene asupra regiunii Idlib in Siria, ultima zona aflata sub controlul rebelilor, si a precizat ca SUA vor raspunde daca se vor folosi arme chimice, scrie CNN. Haley a afirmat…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Autoritațile din SUA, Canada, Germania și Franța au declarat ca sprijina concluziile Marii Britanii privind implicarea Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei lui Iulia in Salisbury. „Intr-o declarație comuna, SUA, Franța, Canada și Germania se alatura Marii Britanii, declarand…

- Statele Unite, Franța, Germania și Canada au anunțat joi ca susțin acuzațiile Londrei privind implicarea "aproape certa" a statului rus in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe fostul spion Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, informeaza site-ul postului BBC News.Citește și: SURSE - Pe cine vrea…

- China recruteaza spioni prin LinkedIn, a acuzat William Evanina, șeful contraspionajului american, intr-un interviu pentru Reuters . Acesta a afirmat ca China este ”super agresiva” in privința recrutarilor pe LinkedIn și ca aceasta campanie prin care China recruteaza spioni pe LinkedIn se deruleaza…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…