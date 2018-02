Jumatate din statele lumii cumpara grau din Rusia, contribuind la noi recorduri de export in tara lui Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingand cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 6 ani, in valoare totala de 19 miliarde de dolari, anunta Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datoreaza in principal exportului de grau si peste inghetat, in timp ce…

- Serbia va menține legaturi stranse cu Rusia și nu se va alatura sancțiunilor UE, in ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeana, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic, dupa o intalnire la Belgrad cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Bloomberg. „Serbia nu iși va schimba politica…

- Criza bancara ce a cuprins Letonia s-ar putea transforma intr-un incident diplomatic, autoritatile de la Riga aratand cu degetul catre Moscova, scrie Bloomberg. Deti nu a mentionat in mod deschis Rusia, ministerul leton al apararii a indicat evenimente recente, inclusiv publicarea unei fotografii…

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimii 25 de ani, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR. Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia…

- FC Ufa a anuntat, joi seara, pe site-ul oficial, transferul lui Ionut Nedelcearu de la Dinamo, jucatorul semnand un contract pe trei ani si jumatate. Potrivit gruparii din Rusia, cu aceasta ocazie pentru prima data pe platforma clubului a fost transmisa live semnarea unui contract de catre un jucator.Ionut…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Legea antipropaganda, votata la 7 decembrie 2017 de Parlamentul de la Chișinau, a intrat oficial în vigoare. Aceasta înseamna ca emisiunile informativ-analitice și militare și politice, retransmise în Moldova din Rusia, trebuie eliminate din grila, scrie report.md Radiodifuzorii…

- Reprezentantii Canadei au luat cel mai bun start in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, in cursul caruia s-a remarcat, de asemenea, perechea rusa care concureaza sub drapelul olimpic. Gratie evolutiilor lui Patrick Chan, clasat al treilea…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. Potrivit sondajului…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Cosmonautul Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu, cantaretul Vladimir Vasotki si maresalul sovietic Gheorghi Jukov reprezinta pentru rusi, de aproape 20 de ani, figurile emblematice ale secolului XX, releva Centrul de cercetare a opiniei publice din toata Rusia. ''Vladimir Vasotki ramane…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- In timp ce autoritațile suedeze se pregatesc sa respinga campania de dezinformare a Rusiei in timpul alegerilor, in inima Europei de desfasoara o operațiune complet diferita de influența straina, scrie publicația suedeza Expressen. O ”miliție” antrenata de ruși, ai carei membri sunt recrutați din mediul…

- Inceputul de an 2018 ne arata tot mai mult alunecarea lumii asa cum o stim de la normativismul minimal al dreptului international si respectarea regulilor angajarii spre un joc tot mai periculos de Mare Putere, la realismul dur si pur in care ambitiile si revizionismul Rusiei lui Putin converg cu aparitia

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice in acest domeniu, desi in conditii complet diferite, transmite Bloomberg. Tarile care alcatuiau fosta…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Preturile petrolului au inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 au inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran, transmite Bloomberg.…

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Presedintele Vladimir Putin va continua sa conduca Rusia din umbra dupa numirea pur formala a actualei guvernatoare a Bancii Centrale in functia de presedinte, una dintre predictiile agentiei de presa Bloomberg din cadrul scenariilor pesimiste pentru urmatorul deceniu.

- Republica Moldova continua sa-și mareasca volumul de marfuri exportate catre Rusia. In special, livrarile de marfuri moldovenești in Federația Rusa, in ianuarie-octombrie 2017, au valorat 208,8 milioane de dolari, crescind cu 7,3% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, noteaza NOI.md. Potrivit…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale, a relatat Rambler News Service, transmite Bloomberg, scrie news.ro.Sanctiunile impotriva Rusiei au creat ”o necesitate obiectiva”…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Igor Dodon ar putea fi suspendat din funcție pentru alte cinci minute, dupa ce va refuza sa promulge Legea privind interzicerea propagandei ruse Propaganda prin intermediul știrilor, programelor analitice și cu caracter militar din Rusia, va deveni istorie pentru R. Moldova. Parlamentul…

- Pe de o parte, sistemul electoral mixt a fost adoptat pentru a împiedica preluarea puterii de catre PSRM. Pe de alta parte, PSRM și Rusia au beneficii în urma acestui sistem. Opinii în acest sens au fost exprimate în cadrul emisiunii „Important” de la postul de…

- Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anuntat miercuri ridicarea restrictiilor privind importurile de porci si produse pe baza de carne de porc din Uniunea Europeana, care fusesera impuse dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana (ASVF), transmite RIA…

- Nationala de handbal feminin este acum, la cateva zeci de minute de la terminarea partidei cu Spania (scor 19-17) in cadrul Grupei A a Campionatului Mondial, o stare de spirit. Dupa atatea momente de concentrare maxima si o lupta fantastica, aceste fete au reusit sa-si manifeste pentru cateva minute…

- Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciilor secrete ruse, scrie News.ro. Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI că a ajutat serviciile secrete ruseşti să dobândească acces…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…