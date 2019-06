Stiri pe aceeasi tema

- Andrei se gândește sa-și dea demisia de la actualul loc de munca. Lucreaza într-o multinaționala, în sectorul financiar, de peste 12 ani, cu program de 8 ore pe zi. Bineînțeles, adesea depașește cele 8 ore și ajunge acasa epuizat, dar considera ca nu din vina lui, ci a șefului,…

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale.…

- In trimestrul I 2019 au fost date in folosinta 12714 locuinte, in crestere cu 2441 locuinte, fata de trimestrul I 2018. Pe medii de rezidenta, in trimestrul I 2019, cele mai multe locuinte au fost construite in mediul urban (59,2%). Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor terminate releva faptul…

- In luna aprilie 2019, s-au eliberat 3665 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 3,3% fata de luna martie 2019 si cu 1,9%, fata de luna aprilie 2018. In luna aprilie 2019 s-au eliberat 3665 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale, din care 61,8% sunt pentru…

- Pentru anul 2019, in legea bugetului de stat nr. 50/2019 sunt prevazute credite de angajament pentru acordarea de ajutoare de stat in valoare de peste 1,6 mld. lei, ceea ce presupune finantarea unor proiecte de investitii de cel putin 4 mld. de lei. Este cel mai mare buget anual alocat de la inceputul…

- La 1 iulie 2018, ultima data pentru care Institutul Național de Statistica are informații publicate, in Romania erau puțin peste... The post Cați mai suntem in Timisoara si in Timis? Dar in Romania? Populația in fiecare județ și in fiecare municipiu din țara (harta interactiva) appeared first on Renasterea…

- Nu știu câți v-ați uitat ieri la televizor la știri. O data pe ora, câte un reporter se afla în supermarket și ne explica noua, telespectatorilor, cum dam buluc sa consumam toți banii pe care îi avem pentru sarbatoare. Vine Paștele! Printre rafturile unui supermarket mergea ușor…