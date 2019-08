Jumătate din polițiștii din India consideră că musulmanii sunt mai predispuși la a comite infracțiuni (Studiu) Un nou studiu arata ca polițiștii din India au prejudecați "semnificative" împotriva musulmanilor, iar jumatate din indivizii chestionați susțin ca persoanele musulmane sunt predispuse "în mod natural" la a comite infracțiuni, scrie Aljazeera.



Studiul, realizat prin chestionarea 12.000 de angajați ai poliției din 21 de state indiene, a dezvaluit și faptul ca unul din trei polițiști considera ca violența mafiota din cazurile de sacrificare a vacilor este "naturala".



Rezultalele au fost publicate marți, în contextul în care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

