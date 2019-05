JUMĂTATE din mierea produsă în România este exportată Avem aproximativ 40 de mii de apicultori, inregistrati oficial, care, impreuna, detin peste 1,6 milioane de familii de albine. In fiecare an producem, in medie, peste 25 de mii de tone de miere. Cel mai bun an a fost 2015 cand ne-am situat pe primul loc in Europa cu o productie de 35 de mii de tone. Cu toate acestea, in ceea ce priveste consumul, suntem la coada clasamentului. Anual, un roman consuma in medie doar 550 de grame de miere. Doar ca, pentru a-si maximiza profitul, procesatorii amesteca mierea romaneasca cu diverse sortimente de miere din import. Ioan Fetea, presedintele Asociatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BMT Romania este parte a BMT International, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), care activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive și a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), cel puțin unul din doi varstnici este afectat de cataracta. Afecțiunea poate sa apara dupa varsta de 40 de ani, prevalența crescand odata cu varsta. „Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, cataracta este principala cauza de orbire…

- Prefectul judetului Salaj, Florin Florian, a fost prezent vineri, 22 martie, la activitatea de bilant a filialei Salaj a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA). La eveniment au participat si Ioan Fetea, presedintele ACA Romania si presedintele Consiliului Judetean Salaj, Tiberiu Marc, alaturi presedintelui…

- Prefectul judetului Salaj, Florin Florian, a fost prezent vineri, 22 martie, la activitatea de bilant a filialei Salaj a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA). La eveniment au participat si Ioan Fetea, presedintele ACA Romania si presedintele Consiliului Judetean Salaj, Tiberiu Marc, alaturi presedintelui…

- Secole la rand, Rusia a recurs la forța și va continua sa speculeze orice slabiciune din cadrul alianței nord-atlantice, a avertizat fostul comandant al forțelor americane in Europa, in cadrul unei conferințe de securitate desfașurata la Praga. In consecința, susține Ben Hodges, NATO trebuie sa-și consolideze…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…