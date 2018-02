Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a delegatiei Romaniei care a participat la competitia sportiva "Invictus Games Toronto 2017", informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, in semn de apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute in cadrul competitei destinate…

- Aproape jumatate dintre cele peste 57 de milioane de lei alocate de la bugetul de stat pentru Administratia Prezidentiala sunt banii pentru plata salariilor oamenilor presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. O ...

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit vineri, 19 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegație a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de președintele executiv, domnul David Harris. La intrevedere a participat și domnul Aurel Vainer, președintele…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa incheierea consultarilor cu partidele politice, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in hotarele unei scurte declaratii de presa, desemnarea drept premier a candidatei PSD-ALDE Viorica Dancila.

- Lipsa medicamentelor vitale din Romania a fost una dintre temele discutate la intalnirea care a avut loc luni, 16 ianuarie 2018, la Cotroceni, la invitația Administrației Prezidențiale, intre...

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- La scurta vreme dupa ce Klaus Iohannis a iesit in fata presei, anuntand ca a acceptat demisia lui Mihai Tudose, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, dar si ca va chema partidele parlametare la consultari, pentru ca isi doreste o “procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”,…

- Schimbarea de la varful Guvernului aduce si o modificare de ultima ora in programul vizitei premierului nipon in Romania, in sensul in care Shinzo Abe nu va mai merge la Palatul Victoria, cum se stia in prima faza, ci doar la Cotroceni, unde va fi primit de Klaus Iohannis. Prima vizita a unui premier…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Miercuri, 20 decembrie 2017, expira termenul de o luna pana la care firmele din Romania ar trebui sa finalizeze negocierile cu salariatii si sindicatele privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii din Romania atrage…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost „menit sa imparta Romania in doua”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost menit sa imparta Romania in doua, relateaza Romania TV.Inaintea zilei…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, de la ora 12, iar printre subiectele inscrise pe ordinea de zi se numara programul de activitate pentru anul 2018, precum si stadiul indeplinirii Planului de actiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Varsovia. „Marti,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste in sedinta, marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe agenda discuțiilor aflandu-se Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei, care vor fi trimise in misiuni, in afara țarii precum și stadiul indeplinirii…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Romania, la aceeași masa cu Franța și Germania, discutand de la egal la egal! Nu, nu este vorba despre vreun scenariu de film. Romania a cunoscut bune și rele in cei zece ani de apartenența la Uniunea Europeana, cel mai important lucru intamplat națiunii noaste dupa Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale.…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Discutiile s-au centrat pe asigurarea de locuri de munca echitabile, crestere incluziva, oportunitati egale si responsabilitate comuna, dar si existenta unor piete ale muncii europene functionale si echitabile, protectie sociala eficienta si sustenabila si promovarea dialogului social, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Mai mult de jumatate dintre companiile din Romania nu au decis daca majoreaza salariile brute, astfel incat angajatii sa nu fie afectati de noile masuri fiscale. "52- din companii nu au decis inca, 38- au spus ca vor crestere salariile astfel incat sa compenseze si salariatii sa aiba acelasi net, 6-…

- Alina Gorghiu a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). Potrivit raportului MCV publicat…

- Florin Iordache a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției și luptei împotriva corupției (MCV). România a facut progrese în privinta…

- Sindicatul politistilor avertizeaza ca din cauza adoptarii noilor masuri fiscale personalului din acest domeniu o sa ii scada salariile cu 5-20%. "Din analiza efectuata de catre specialistii nostri, rezulta ca impactul acestei modificari a Codului Fiscal va fi unul devastator pentru politistii,…