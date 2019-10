Jumatate din adolescenti cred ca parintii lor posteaza prea multe despre ei si ii pun in pericol Ingrijorarile cu privire la modul in care social media ii afecteaza pe copii vin astazi la pachet cu jobul de parinte. Un nou studiu arata insa ca adolescentii sunt chiar mai ingrijorati in legatura cu modul in care parintii lor folosesc aceste canale.



In cadrul unui sondaj efectuat de Microsoft in randul a peste 12.500 de adolescenti din 25 de tari, 42% dintre acestia au afirmat ca au o problema cu ceea ce parintii lor posteaza despre ei pe Internet si mai mult de 1 din 10 a descris aceasta situatie ca fiind chiar "o mare problema".



Aproape jumatate dintre adolescentii chestionati

Sursa articol si foto: business24.ro

