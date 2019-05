Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de localitati din 20 de judete au fost afectate de ploile torentiale din ultimele ore, cele mai importante situatii de urgenta fiind semnalate in zona Bucuresti-Ilfov si in judetul Botosani, anunta IGSU. La Bozieni (Botosani) o viitura a inundat mai multe locuinte, doua femei si un copil fiind…

- Stația de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și o ambulanța a Serviciului Județean de Ambulana, la un accident rutier produs intre doua autoturisme. Accidentul s-a petrecut sambata seara, in satul Carpiniș, din Munții Apuseni. Reprezentanții…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:30, in zona localitații Corpadea din comuna Apahida. Doi barbați au fost transportați la spital. Din primele informații, in accidentul de pe DN16 au fost implicate trei autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului…

- Echipajele SMURD au fost solicitate, sambata și in noaptea de Inviere, de 1.062 de persoane care au avut probleme medicale, precum și pentru 8 cazuri in care a fost nevoie de descarcerarea unor persoane, in urma unor accidente rutiere. Pe timpul slujbelor de Inviere, 31 persoane carora li s-a facut…

- POMPIERII din Alba intervin pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata Subunitațile Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba intervin la aceasta ora pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata astfel: * Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o autospeciala…

- Pompierii din județul Alba intervin duminica seara la 7 incendii izbucnite aproape simultan. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a comunicat ca in jurul orei 21,15, serviciile voluntare pentru situații de urgența interveneau in 4 localitați pentru incendii de vegetație uscata: Ohaba, Mihalț, Cetatea…

- Un copil de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud a cazut, marti, intr-o fantana, de unde a fost scos in stop cardiorespirator de catre pompierii militari, scrie Agerpres. Detasamentul de Pompieri Aiud a intervenit marti in Livezile, pentru salvarea unui copil in varsta de 2 ani, care a cazut intr-o…

- Pompierii din Botosani au avut nevoie de sprijinul colegilor lor din judetul Suceava pentru a face fata, luni, unui val de incendii care au afectat gospodarii din mai multe localitati, potrivit agerpres.ro.