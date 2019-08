Jumătate de secol de la Woodstock - Big bang-ul pentru concertele rock de amploare În acea vara din 1969, între 15 și 17 august s-a reinventat totul. Omul reusea sa paseasca pe Luna, Charles Manson soca omenirea cu asasinarea actritei Sharon Tate, The Who schimba rockul odata cu lansarea albumului "Tommy", Bowie lansase "Space Oddity" si Woodstock provoca big bang-ul pentru concertele rock de amploare. Pe 15 august, în urma cu 50 de ani, începea festivalul de muzica ce urma sa marcheze o epoca, scrie News.ro. Pentru 7 dolari pe zi, jumatate de milion de persoane au asistat la concertele sustinute de 34 de artisti.



