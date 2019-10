Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 - Emerging Europe & Central Asia.Astfel, Universitatea Babes Bolyai se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea Alexandru Ioan Cuza - 68.

- Care au fost experiențele zilnice ale evreilor care se ascundeau de mașina germana de exterminare? Dar ale celor care i-au ajutat riscandu-și uneori propria viața? O expoziție ce juxtapune aceste doua perspective distincte, dar totuși interconectate va fi inaugurata la Muzeul Național al Țaranului Roman…

- Editia aniversara a Targului National Imobiliar TNI, 15 ani incepe vineri, 4 octombrie, ora 10:00 la Palatul Parlamentului, Sala Unirii. Expozitia are loc pana duminica, 6 octombrie si reuneste reprezentantii a 107 de companii ce scot la vanzare peste 30.000 de oferte imobiliare: locuinte…

- Un concert al trupei Zmei3 si expozitia "Locurile Revolutiei Pasnice", despre istoria germana recenta, se numara printre evenimentele Zilelor culturale Leipzig la Bucuresti, organizate cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului. Evenimentul are loc in perioada 1 - 4 octombrie…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa pozitia 701-800 la nivel international, prima din Romania, in clasamentul Shanghai al universitatilor (Academic Ranking of World Universities) dat recent publicitatii, urmata de Universitatea din Bucuresti (UB) pe pozitia 901-1000, cele doua fiind…

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) organizeaza, incepand de duminica, expozitia "Orban Balazs. Calatorie in Orient'', cu ocazia implinirii a 190 de ani de la nasterea acestuia (1829 -1890) - scriitor, etnograf, istoric, om politic si membru corespondent al Academiei Maghiare…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Instituțiile de invațamant superior din Romania cu specializari foarte stricte, așa cum a fost decenii la rand Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, trebuie sa aiba capacitatea sa se reinventeze, pentru a nu-și pierde prestigiul și, prin urmare, studenții. La…

- CSM București nu poate fi vazuta de fanii sai in niciun meci de pregatire in Romania pana la startul oficial. Cristina Neagu, Lekic, Nora Mork și compania au programate doar trei turnee in strainatate. ...