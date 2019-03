Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking este omagiat pe o noua moneda de 50 de pence, al carei design este inspirat din cercetarile de pionierat ale astrofizicianului britanic despre gaurile negre, informeaza marti Press Association. Moneda omagiala poate fi achizitionata de pe site-ul monetariei Royal Mint pentru…

- Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte mult posibilitatea partidelor noi și a candidaților independenți de a avea reprezentare in Parlamentul European. Conform Legii 33/2007, partidele politice, alianțele electorale și organizațiile aparținand minoritaților naționale sunt obligate…

- Perioada de administrare a antibioticelor este de multe ori prea lunga in cazul unor infectii comune, cu simptome precum tuse si dureri de urechi, sustin expertii britanici citati miercuri de Press Association. O analiza a cazurilor in care au fost prescrise antibiotice a demonstrat ca medicii de familie…

- Justitia britanica a ordonat confiscarea a aproape 500.000 de lire sterline (circa 570.000 de euro) fiului fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care detinea un autoturism Bentley si platea o chirie lunara de 30.000 de lire la Londra, informeaza AFP. Anchetatorii au stabilit ca averea…

- Ramasitele a sase victime ale Holocaustului asasinate la Auschwitz au fost ingropate duminica intr-un cimitir evreiesc la Bushey, in Anglia, iar in cadrul ceremoniei marele rabin a facut apel la oprirea „sporirii antisemitismului“, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres. Aproximativ ...

- Parintii ar trebui sa interzica utilizarea de catre copii a telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor inainte de culcare si sa limiteze prin negociere cu acestia perioadele de timp petrecute in fata ecranelor, conform unor noi recomandari oficiale publicate la sfarsitul saptamanii trecute in…

- Zborurile au fost din nou suspendate vineri dupa-amiaza pe aeroportul Gatwick, unde a fost semnalata inca o data prezenta unei drone, astfel ca tot mai multi pasageri sunt afectati de anularea zborurilor pe al doilea aeroport ca marime al Londrei, transmite agentia Press Association, relateaza Agerpres.Dupa…

- Un muncitor in constructii din Marea Britanie, care colectiona bilete de loterie in masina lui, a descoperit ca a castigat 76 de milioane de lire sterline la loteria EuroMillions, la sase saptamani dupa extragere, informeaza vineri Press Association. Andrew Clark, in varsta de 51 de ani, care locuieste…