La MADR, prima zi lucratoare a anului a inceput cu noutați. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat o serie de proiecte noi, ce vor fi puse in practica in acest an, ca și un bilanț al rezultatelor din 2018. Anul 2019 incepe cu o veste buna pentru toți cei care doresc sa dezvolte o afacere in mediul rural. Peste 445,8 milioane de euro au fost puse la dispoziție prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala pentru programe ce vor fi depuse in trimestrul I al acestui an. Un sfert de milion de euro pentru pomicultura și irigații Fondurile vor fi repartizate in…