Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Tamara Buciuceanu-Botez a distinsa cu Premiul "Stela Popescu" pentru intreaga activitate la prima editie a Galei Premiilor "Stela Popescu", eveniment desfasurat miercuri la Teatrul de Revista "Constantin Tanase" din Bucuresti. "Nu gasesc cuvinte sa va pot marturisi sentimentul acesta puternic…

- Actorul american Jeff Bridges va primi premiul Globul de Aur pentru intreaga cariera - Cecil B. DeMille Award - la cea de-a 76-a ediție a prestigioasei gale, care va avea loc pe 6 ianuarie 2019, a anunțat, luni, The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), potrivit Associated Press.In varsta…

- Legendara vedeta a televiziunii americane Carol Burnett va fi distinsa cu un premiu pentru intreaga cariera la gala Globurilor de Aur ce va avea loc pe 6 ianuarie la Los Angeles, relateaza EFE preluata de Agerpres. Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association…

- Regizorul Konstantinos Costa-Gavras va fi recompensat pe 15 decembrie la Sevilia cu un premiu pentru intreaga cariera acordat de Academia Europeana de Film, a anuntat marti aceasta institutie cu sediu la Berlin si citata de EFE. "Prin acest premiu, Academia Europeana de Film doreste sa-i aduca un omagiu…

- Antrenorul Simonei Halep din ultimii patru ani, Darren Cahill, a primit, luni, intr-o gala organizata la Melbourne, premiul pentru excelenta si performanta in cariera de antrenor, acordat de Federatia Australiana de Tenis.

- Actrita spaniola Victoria Abril si actorul mexican Fernando au fost recompensati marti cu Premiul Luis Bunuel de cinema, pe care il decerneaza Ambasada Spaniei din Mexic unor reputati artisti ai celei de-a saptea arte, care au avut o cariera prolifica pe ambele maluri ale Atlanticului, relateaza…

- Actrita franceza Isabelle Huppert i-a incantat pe cinefilii prezenti, sambata, la Festivalul de film de la Roma unde, in timpul unei intalniri cu spectatorii, a raspuns la intrebari legate de procesul sau artistic si a primit un premiu pentru intreaga cariera, relateaza Xinhua. Vedeta…

- Neamțul Lennart Thy (26 de ani) a donat celule stem unui pacient de la un spital din Koln in luna martie. Slabit de tratament, a lipsit de la jocul lui Venlo cu PSV, dar gestul sau a impresionat profund. In acest an, pe 17 martie, VVV Venlo, o micuța echipa olandeza, a jucat in Eredivisie pe Philips…