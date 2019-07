Acum 7 ani a fondat Victory of Art, o școala de actorie și nu numai pentru copii. Pasionata de teatru, Julieta Georoiu are pe mana mai mulți copii și adolescenți talentați, alaturi de care a pus in scena un spectacol dupa muzica trupei Holograf, Daca noi ne iubim , care se bucura inca de mare succes in țara și a fost solicitat și peste hotare.