Stiri pe aceeasi tema

- Moment aniversar pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi de echipa sa, devenea...

- Cei 40 de ani de la primul show color al Televiziunii Romane vor fi aniversati la Brasov, pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, alaturi de protagonista prezenta atunci pe micul ecran, Corina Chiriac. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs…

- Mai multe telecabine au cazut la pamant, langa Howe Sound din Vancouver, dupa ce a fost taiat cablul. Poliția regala considera ca este un atac de vandalism. In urma incidentului nu a fost ranita nicio persoana.

- Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, informeaza cetațenii faptul ca in acest moment sunt in desfașurare lucrari pentru implementarea a 5 dintre proiectele caștigatoare in cadrul concursului #TurdaDecide ————————————————– #83 „LA BALTOACA”

- The Foreign Affairs Ministry (MAE) hailed Mircea Geoana for his appointment as Deputy Secretary General of NATO and argues that this decision "represents a special moment for Romania's membership to the North Atlantic Alliance.""Taking over this high-responsibility position at allied level,…

- Moment inedit sambata noapte, pe scena Festivalului de muzica electronica "Neversea" care are loc pe plaja la Constanța. Un faimos DJ din Suedia a inclus in repertoriu o manea a lui Adrian Minune, iar publicul a fost in delir.

- Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei dupa cinci ani. Artistul va intra in echipa antrenorilor in locul Andrei, in al noulea sezon al emisiunii. „Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila formeaza echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregatiți de filmarile pentru noul…

- Dacian Ciolos a fost ales, miercuri, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European. Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in sistemul UE de un roman. Dupa ce a fost ales in fruntea Renew Europe, Dacian Colos precizeaza ca presedintia grupului reprezinta doar un pas…