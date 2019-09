Actrita Julie Andrews, protagonista unor filme celebre si foarte indragite, precum "Mary Poppins" si "The Sound of Music", a declarat ca se simte "binecuvantata" cu o cariera indelungata si ilustra in cinematografie, luni, in cadrul unei ceremonii in care artista britanica a fost recompensata cu un premiu special pentru realizari deosebite, ce i-a fost atribuit la Festivalul de Film de la Venetia, informeaza Reuters. Julie Andrews, in varsta de 83 de ani, care a castigat un premiu Oscar in 1965 pentru interpretarea personajului principal din filmul "Mary Poppins", a primit Leul de Aur pentru intreaga…