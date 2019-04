Stiri pe aceeasi tema

- "Ne asteptam ca toate autoritatile relevante sa garanteze ca dreptul dlui Assange la un proces corect va fi respectat de autoritati, inclusiv in cadrul oricaror proceduri de extradare ce ar putea avea loc", a declarat purtatoarea de cuvant Ravina Shamdasani, intr-o declaratie de presa la Geneva.…

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil.

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat de autoritatile britanice dupa sapte ani petrecuti in Ambasada Ecuadorului din Londra, au anuntat joi reprezentantii politiei, relateaza BBC si Reuters, potrivit Mediafax. Politia Metropolitana a transmis ca Assange a fost luat in ...

- Julian Assange, co-fondatorul Wikileaks, a fost arestat la Londra.Poliția britanica a anunțat ca il are pe Julian Assange in custodie și va fi prezentat magistraților.Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a stat sapte ani in Ambasada Ecuadorului din Londra. ”Julian Assange, in varsta de 47 de ani, a…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil.

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi dat afara din ambasada Ecuadorului in Londra in cel mult cateva zile, a informat o sursa, citata de organizatie intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Julian Assange urmeaza sa fie expulzat de la ambasada din Ecuador la Londra in cateva ore sau zile, potrivit unei surse "de rang inalt" citata de WikiLeaks. Intr-o postare publicata joi, WikiLeaks susține...