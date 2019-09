Stiri pe aceeasi tema

- Firma spaniola de securitate Undercover Global, care asigura securitatea ambasadei ecuadoriene din Londra, l-a spionat pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in timp ce acesta era refugiat in misiunea diplomatica respectiva, scrie vineri cotidianul El Pais, preluat de AFP. Angajatii…

- "Este o situatie foarte delicata, care genereaza o mare preocupare pentru intregul guvern si stat", a declarat luni ministrul de interne Maria Paula Romo.Compania de securitate informatica VpnMentor a indicat pe site-ul sau ca a descoperit datele personale a peste 20 de milioane de oameni,…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat joi ca Rusia a deschis un dosar penal dupa disparitia lui Smolenkov si a familiei acestuia in iunie 2017, in timpul unei vacante in Muntenegru. Ea a adaugat ca autoritatile ruse au aflat din presa ca Smolenkov,…

- Dupa prima zi a summitului G7 de la Biarritz, Franța, cel mai notabil moment a fost intalnirea bilaterala dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul britanic, Boris Johnson. De asemenea, liderii celor șapte state l-au mandatat pe Emmanuel Macron sa poarte consultari si ulterior sa…

- Bolton i-a transmis premierului Boris Johnson ca președintele american Donald Trump dorește ca Marea Britanie sa paraseasca cu succes Uniunea Europeana pe data de 31 octombrie, adaugand ca Administrația de la Washington va fi pregatita sa negocieze rapid un acord de liber schimb intre SUA și Regatul…

- Conform unor surse politice, ministrul israelian de Externe, Israel Katz, i-a informat pe membrii Comisiei pentru Afaceri Externe si Aparare din Knesset ca Israelul va participa la misiunea maritima din Golful Persic. Israelul va participa la operatiuni de colectare…

- Relațiile dintre Agenția Centrala de Informații (CIA) a Statelor Unite, KGB din Uniunea Sovietica și Departamentul Securitații Statului din Romania comunista se dovedesc a fi o increngatura adesea bizara. C...