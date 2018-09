Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a demisionat din conducerea publicatiei online de dezvaluiri, dar va ramane in echipa editoriala, informeaza joi Press Association si EFE, preluand un mesaj postat de Assange pe reteaua Twitter, conform Agerpres. Noul "redactor-sef" al WikiLeaks devine…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, care se afla de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, are in vedere o oferta de a se prezenta in fata unui comitet al Senatului SUA pentru a discuta despre presupusa interventie rusa in alegerile din 2016, a anuntat joi avocatul sau, conform Reuters.

- Comitetul de Informații al Senatului SUA l-a convocat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, sa depuna marturie in cadrul investigatiei senatoriale privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite in 2016, anunta WikiLeaks. „Comitetul de Informații al Senatului SUA il cheama pe…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat vineri, la Madrid, ca Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, va trebui in cele din urma sa paraseasca ambasada Ecuadorului din Londra unde australianul in varsta de 46 de ani se afla din iunie 2012, relateaza Reuters, preluata de agerpres.…