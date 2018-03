Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ecuador i-au taiat accesul la Internet fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care locuiește la ambasada acestei țari din Londra, a anunțat pe Twitter Secretariatul Național al Comunicațiilor din Ecuador. Aceasta decizie a fost luata pentru ca Assange a „incalcat angajamentul scris…

- Fondatorul Wikileaks, celebrul site unde sunt postate informatii clasificate sau secrete primite din surse anonime, a ramas fara... internet. Ambasada Ecuadorului din Londra, unde Julian Assange se afla din 2012, e nemultumita de postarile sale pe retelele de socializare.

- Guvernul ecuadorian i-a blocat miercuri, accesul la sistemele de comunicare cu „exteriorul“ fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, la ambasada ecuadoriana din Londra, pe motiv ca a pus in pericol relatiile Ecuadorului cu alte state, prin faptul ca nu a respectat acordul de a nu interfera…

- Oficialii Ambasadei Ecuadorului au anuntat ca masura taierii accesului la internet a fost luata ca raspuns al recentelor activitati ale lui Julian Assange pe retelele de social media. Se pare ca acesta ar fi incalcat termenii intelegerii cu statul ecuadorian, care i-a interzis sa posteze mesaje care…

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP. Guvernul presedintelui…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Proiectul de mediere propus Marii Britanii de Ecuador pentru a rezolva cazul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat la ambasada ecuadoriana la Londra din 2012, este intr-un "punct mort", a recunoscut vineri sefa diplomatiei de la Quito, scrie AFP. "In ce priveste medierea, trebuie sa recunosc…

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- Justitia britanica a decis marti ca mandatul de arestare vizandu-l pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, este in continuare valid, informeaza AFP si dpa.'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat…

- Julian Assange a pierdut procesul in care cerea anularea mandatului de arestare emis pe numele sau in Marea Britanie și va fi arestat daca parasește ambasada Ecuadorului din Londra, transmite BBC News. O instanța britanica a decis sa pastreze mandatul de arestare emis pe numele fondatorului Wikileaks.…

- Avocatii lui Julian Assange au cerut vineri justitiei britanice sa anuleze mandatul britanic de arestare emis pe numele fondatorului Wikileaks, refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra de peste cinci ani, relateaza AFP. Hotararea urmeaza sa fie luata la 6 februarie, a declarat o purtatoare de cuvant…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP, scrie agerpres.ro. 'Speram…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

