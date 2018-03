Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters. "Am izolat intreaga zona St Mary Axe din cauza raportarii unui pachet suspect (o cutie),…

- Acesta si-a facut un selfie langa ei si a surprins exact momentul in care cei doi se sarutau, apoi a incarcat fotografia pe retelele de socializare. "Prietena mea (acum ex) nu și-a dat seama ca am venit la aceeași petrecere", a scris Mariano pe contul sau de Twitter langa poza. In fotografie…

- Niste imagini video virale circula prin spatiul online in ultimele zile si sunt raspandite atat pe retelele de socializare, cat si de mai multe portaluri de stiri. Undeva in orasul Moscova, un localnic a taiat cu polizorul o parte din caroseria unui automobil VAZ pentru ca ocupa un loc de parcare.

- Adrian Lamo, hackerul care a dezvaluit numele lui Chelsea Manning in dosarul Wikileaks a murit la varsta de 37 de ani, din cauze deocamdata necunoscute, scrie BBC News. Lamo a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce a oferit autoritaților o serie de conversații pe care le-a purtat cu Chelsea Manning,…

- Ambasatorul Rusiei la Londra, Alexander Yakovenko, a primit o nota diplomatica prin care este informat ca Sergei Skripal si fiica lui, Yulia, sunt in stare critica, potrivit agentiei de stiri RIA care il citeaza pe diplomat, scrie Reuters.

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- SUA a impus sancțiuni impotriva a 19 ruși, acuzandu-i de implicarea in alegerile prezidențiale din 2016 și presupuse atacuri cibernetice, scrie BBC News. Printre cei 19 sunt și cele 13 persoane și companii fața de care procuroru special al Departamentului de Justiție Robert Mueller a formulat acuzații…

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat , in carul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii , ca Londra suspenda toate relatiile bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplmati rusi vor fi expulzati.

- Au scandalizat Internetul, dupa parerea unora, etalandu-se in mod ostentativ in ipostaze mult prea intime in spațiul public, iar acum cantarețul Sam Smith și iubitul sau, Brandon Flynn, au ajuns ținta ironiilor pe Twitter. Dupa orice moment mai puțin obișnuit, Twitter devine platforma cu ajutorul careia…

- "Minciuna are picioare lungi", cel putin pe internet, conform unui nou studiu care ajunge la concluzia ca informatiile false ("fake news") circula mai rapid in mediul online decat informatiile adevarate, iar pentru aceasta sunt responsabili mai degraba utilizatorii de internet decat programele bot.…

- Ca stirile false se raspandesc mai repede decat cele adevarate se stia, insa rapiditatea cu care "fake news-urile" ajung la foarte multi oamewni i-a uimit pe cercetatorii de la MIT care au realizat un studiu urias pornind de la peste 130.000 de stiri care au fost distribuite in ultimii 12 ani pe Twitter.…

- Triatlonistul sud-african Mhlengi Gwala a scapat cu viata si este in spital, dupa ce a fost atacat, in noaptea de luni spre marti, de trei barbati care au incercat sa ii taie ambele picioare cu fierastraul.Potrivit timeslive.co.za, atacul a avut loc la Durban, la ora 03.00, in apropierea universitatii…

- Rețelele de socializare pot fi inșelatoare, iar acest lucru ni s-a confirmat dupa ce am aflat ca unul dintre acele “modele faimoase” de pe Instagram nu este real. Are o frumusețe izbitoare, mai mult de 40.000 de followers pe Instagram, iar una dintre fotografiile ei a fost postata, recent, și de cei…

- Proiectul de mediere propus Marii Britanii de Ecuador pentru a rezolva cazul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat la ambasada ecuadoriana la Londra din 2012, este intr-un "punct mort", a recunoscut vineri sefa diplomatiei de la Quito, scrie AFP. "In ce priveste medierea, trebuie sa recunosc…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie.Rudd va vizita SUA unde se va intalni cu companii de tehnologie pentru a discuta ideea, precum si alte eforturi de a stopa extremismul.Mii de ore…

- Perri Game, o tanara de 25 de ani din Berkshire, a mers intr-un bar impreuna cu o prietena. Cu aceasta ocazie, a testat aplicatia Wetherspoons. Aceasta le permite utilizatorilor sa comande, in pub-uri, de pe telefon produsele dorite, dar si sa primeasca de la necunoscuti bauturi gratuite si gustari.…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- Este cu mult mai dificil sa rezisti tentatiei de a verifica actualizari in retele de socializare, cum ar fi Facebook si Twitter, decit sa renunti la alcool si tigari. Concluzia apartine oamenilor de stiinta de la Scoala Economica Superioara pe linga Universitatea din Chicago (University of Chicago Booth…

- Italia si orasul Milano au sesizat justitia europeana, contestand decizia UE de a muta Agentia Europana a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, a anuntat miercuri Curtea de justitie europeana pe Twitter, relateaza AFP. ”Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs…

- Avocatii lui Julian Assange au cerut vineri justitiei britanice sa anuleze mandatul britanic de arestare emis pe numele fondatorului Wikileaks, refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra de peste cinci ani, relateaza AFP. Hotararea urmeaza sa fie luata la 6 februarie, a declarat o purtatoare de cuvant…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP, scrie agerpres.ro. 'Speram…

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- Instagram testeaza un nou indicator pentru statusul ultimei activitati, care ar urma sa fie vizibil in dreptul tuturor profilelor de utilizator pe care le urmarim. Intalnit in versiunea pentru Android si iOS a aplicatiei Instagram, noul indicator este activat automat si apare inclusiv in dreptul mesajelor…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat…

- La Ambasada Rusiei unui deputat britanic i s-a amintit ca acum nu e anul 1984. La Ambasada Rusiei de la Londra a fost comentat articolul ziarului The Guardian, in care se spune ca deputatul Camerei Comunelor, Damian Collins, a amenințat cu masuri restrictive Facebook-ul și Twitter-ul, in cazul in care…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…