Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks,a fost arestat!

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

- Ecuadorul va decide 'în timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 în Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, potrivit AFP, citata de Agerpres.'Decizia…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi dat afara din ambasada Ecuadorului in Londra in cel mult cateva zile, a informat o sursa, citata de organizație intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax."O sursa la nivel inalt din statul ecuadorian a informat…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno avertizeaza ca Julian Assange si-a ”reiterat incalcarile” acordului cu privire la conditiile azilului sau in Ambasada ecuadoriana la Londra, in care fondatorul WikiLeaks este refugiat de sase ani, relateaza AFP potrivit news.ro.”Domnul Assange si-a reiterat…