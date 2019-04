Julian Assange, cofondatorul Wikileaks, a fost arestat la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

- Ecuadorul va decide 'in timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 in Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, citat de AFP. 'Decizia va fi luata…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno avertizeaza ca Julian Assange si-a ”reiterat incalcarile” acordului cu privire la conditiile azilului sau in Ambasada ecuadoriana la Londra, in care fondatorul WikiLeaks este refugiat de sase ani, relateaza AFP potrivit news.ro.”Domnul Assange si-a reiterat…

- Președintele ecuadorian Lenin Moreno l-a acuzat marți intr-un interviu pentru un post local de radio ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, "a incalcat in mod repetat" termenii azilului politic, acesta traind de aproape sapte ani in ambasada de la Londra a Ecuadorului, relateaza Mediafax citand Reuters.

