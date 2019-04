Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Quito au afirmat ca o persoana apropiata fondatorului WikiLeaks Julian Assange, arestat joi in ambasada Ecuadorului la Londra unde se refugiase din 2012, este implicata, impreuna cu pirati cibernetici rusi, intr-un plan de destabilizare a presedintelui Lenin Moreno, relateaza AFP.…

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…

- Fondatorul Wikileaks, australianul Julian Assange, a fost arestat in aceasta dimineata la sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, a anuntat The Guardian. Assange isi gasise refugiu in aceasta...

- La aproape sapte ani de cand isi gasise refugiu in sediul ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita extradarea catre Suedia, Julian Assange a fost scos, joi, cu escorta chiar din cladirea reprezentantei diplomatice. Ministrul britanic de Interne a confirmat arestarea lui Assange,…

- Fondatorul WikiLeaks se afla in custodia poliției britanice, urmand sa apara in fața unei instanțe, relateaza BBC News. Julian Assange se afla de șapte ani in ambasada Ecuadorului din Londra. Știre in curs de actualizarePost-ul Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat apare prima data in…

- Autoritatile britanice au arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.Trei barbati, cu varste de 20, 23 si 25 de ani, sunt acuzati de uciderea lui Tudor Simionov, care avea 33 de…