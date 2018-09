Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, consultata de AFP.



In acest document, clasat "caracter rezervat" si datat din 4 decembrie 2017, Julian Assange a renuntat la azilul acordat in cadrul unei strategii a guvernului care s-a soldat cu un esec si viza sa il numeasca ulterior diplomat ecuadorian in Marea Britanie, apoi in Rusia.



Scrisoarea, semnata de australianul de 47 de ani si avocatul spaniol Baltasar Garzon, a fost…