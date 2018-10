Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul site-ului WikiLeaks Julian Assange, refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra din 2012, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate de mana, in decembrie, de care agentia franceza de stiri are cunostinta, relateaza AFP, preluata de news.ro.In aceasta scrisoare,…

- Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, consultata de AFP. In acest document, clasat "caracter rezervat" si datat din 4 decembrie 2017,…

- Relațiile tensionate ruso-britanice și mai ales schimbarea de președinte din Ecuador, urmata de fuga șefului serviciilor secrete ecuadoriene din țara, au dus la expunerea unor operațiuni secrete de extragere a lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, din sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, acolo…

- Uniunea Europeana a prelungit luni cu inca sase luni sanctiunile impotriva unor cetateni rusi si ucraineni acuzati de subminarea independentei Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Consiliului UE, citat de Reuters. Masurile constau in inghetarea activelor si in impunerea de restrictii de calatorie…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a declarat ca triumful romancei de la Roland Garros a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viata sa. Acesta a comparat fericirea de dupa finala, cu momentul in care a devenit tata.

- Autorul atacului cu masina comis marti in apropierea sediului parlamentului britanic din Londra si-a incheiat cursa in bariere de protectie ridicate in jurul cladirii dupa atacuri precedente: capitala britanica si-a adaptat infrastructurile la lupta impotriva terorismului, relateaza AFP. …

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard.