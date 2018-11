Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii bulgari au anuntat miercuri ca l-au inculpat pe seful Agentiei de stat pentru bulgarii din strainatate, in cadrul anchetei privind reteaua de coruptie care le-a permis unor cetateni straini sa obtina pasapoarte bulgare si sa calatoreasca fara viza in Uniunea Europeana, transmite Reuters.…

- Intr-un raspuns scris, Marea Britanie a explicat ca nu a primit nicio cerere de extradare si a informat ca Assange nu va sta mai mult de sase luni in inchisoare in Regatul Unit pentru ca a incalcat termenii cautiunii cautand azil in ambasada. Salvador a precizat ca Ecuadorul a transmis raspunsul…

- Ecuadorul nu intentioneaza sa intervina pe langa guvernul Regatului Unit pentru Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada ecuadoriana din Londra, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Ministrul de externe Jose Valencia a declarat marti agentiei Reuters ca singura…

- Ambasada Ecuadorului la Londra, unde se afla fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, i-a transmis acestuia un nou set de reguli pe care trebuie sa le urmeze daca mai vrea sa aive contacte cu lumea. Astfel, Assange, care beneficiaza de azil politic in ambasada Ecuadorului din Londra din iunie 2012, este…

- Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, consultata de AFP, scrie Agerpres.

- Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, consultata de AFP. In acest document, clasat "caracter rezervat" si datat din 4 decembrie 2017,…

- Relatiile tensionate ruso-britanice si mai ales schimbarea de presedinte din Ecuador, urmata de fuga sefului serviciilor secrete ecuadoriene din tara, au dus la expunerea unor operatiuni secrete de extragere a lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, din sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, acolo…

- Presedintele Donald Trump a avertizat joi ca Statele Unite s-ar putea retrage din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC). "Daca nu se imbunatateste, m-as retrage din OMC", a declarat el intr-un interviu acordat agentiei Bloomberg News, preluata de DPA.