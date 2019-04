Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange a dat dovada de nerecunostinta si lipsa de respect fata de Ecuador, in pofida faptului ca aceasta tara l-a primit in ambasada sa de la Londra din 2012, a declarat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Ecuadorului. "Prin furnizarea de informatii care falsifica adevarul,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susține ca persoanele care au participat la marșul de Ziua Internaționala a Femeii, ce a avut loc vineri la Istanbul, au dat dovada de lipsa de respect fața de islam, continuand sa scandeze in timpul chemarii la rugaciune, informeaza The Straits Times,…

- Libertatea de exprimare este in pericol in Rusia, unde Duma de Stat a adoptat o lege controversata. Aceasta va permite amendarea sau chiar trimiterea dupa gratii a celor care insulta in mediul online autoritațile sau statul.

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza...

- Membri ai guvernelor britanic si rus s-au intalnit sambata in Germania, marcand reluarea oficiala a dialogului la nivel inalt intre Londra si Moscova dupa 11 luni de cand acestea si-au inghetat relatiile diplomatice bilaterale in urma scandalului Skripal, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa. Sase planificatori ai…