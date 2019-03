Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ben Affleck nu va mai interpreta rolul lui Batman in viitorul film regizat de Matt Reeves, punand capat mai multor ani de speculatii si incertitudini privind faptul daca va mai juca sau nu intr-un nou episod al acestei serii, relateaza EFE. Potrivit site-ului de specialitate Deadline, Ben Affleck…

- "Becoming/ Povestea mea", autobiografia fostei prime-doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, in fruntea vanzarilor online pe Amazon de 47 de zile, a atins recordul detinut de "Fifty Shades of Grey", scrisa de E.L. James, a anuntat CNN, bazandu-se pe un calsament stabilit de site, relateaza News.ro.La…

- Actorul american Kevin Hart se afla in ultima faza de negocieri pentru a fi protagonistul unui film despre popularul joc 'Monopoly', potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE. Actorul va fi de asemenea unul dintre producatorii acestui film realizat de studioul Lionsgate…

- In ultimele decenii, din ce in ce mai multe obiecte din industrie, comerț, infrastructura și chiar consum au fost dotate cu diverse aplicații de automatizare, electronica și informatica, care includ deja procesoare cu un grad de inteligența in crestere. Tot mai multe dintre aceste subsisteme au fost…

- Legendarul actor de cinema Al Pacino revine pe micile ecrane pentru a juca in serialul 'The Hunt', care va fi difuzat de Amazon, potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’…

- Legendarul actor de cinema Al Pacino revine pe micile ecrane pentru a juca in serialul 'The Hunt', care va fi difuzat de Amazon, potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE. Surse apropiate proiectului, care il va avea pe Jordan Peele regizorul filmului 'Get Out'…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a jucat rolul naratorului din cartea "Minunea de Craciun a lui Jonathan Toomey", de Susan Wojciechowski, la un atelier de lectura care a avut loc, vineri seara, la Biblioteca “Emil Garleanu” din Capitala. El a declarat ca cea mai buna metoda de a-i face pe…

- Ian Worboys, CEO-ul P3 Logistic Parks, un dezvoltator de real estate industrial la nivel pan-European lanseaza prima carte ilustrata pentru copii, Frog Crush, prima dintr-o serie de cinci carți, intitulata The Crush Series. Cartea este scrisa in limba engleza, in versuri, și este ilustrata de Silke…