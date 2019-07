Actrita Julia Roberts a afirmat ca felul in care anumite persoane ''apar din senin'' si isi fac o cariera in domeniul actoriei, asa cum se intampla in prezent, este ''destabilizator'', potrivit Press Association. Actrita in varsta de 51 de ani a debutat in cinematografie in anii '80 si a mentionat ca dezvoltarea unei cariere pe marele ecran ''presupunea un efort sistematic'' in acea perioada. "Lucrurile s-au schimbat foarte mult", a spus actrita pentru editia britanica a revistei Marie Claire, vorbind despre cariera sa de-a lungul timpului. "Cand…