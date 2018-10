Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul argentinian Angel Di Maria si-a prelungit contractul cu gruparea Paris Saint-Germain, a anuntat cotidianul L'Equipe, informeaza news.ro. Actualul contract era valabil pana la finalul acestui sezon.

- Serena Williams scade vertiginos in clasament, iar retragerea din turneul de la Beijing e inca un indiciu ca nu se mai simte motivata sa se mențina un rival de temut in tenis. Miercuri, 26 septembrie, Serena Williams a implinit 37 de ani, o varsta deloc de neglijat cand vine vorba de performanța in…

- Armata Statelor Unite dorește sa anuleze ajutorul de 300 de milioane de dolari pentru Pakistan, pe motiv ca Administrația de la Islamabad nu a reușit sa ia masuri concrete impotriva grupurilor de militanți islamiști, relateaza BBC, conform Mediafax.„Continuam sa presam autoritațile din Pakistan…

- Cand vine vorba despre viața sa personal, Liviu Varciu este foarte categoric. Artistul a marturisit ca nu mai vrea sa auda de casatorie și ca tot ceea ce iși dorește este sa iși concentreze atenția pe cele doua fiice ale sale.

- Rica Raducanu a fost pradat de hoți, chiar in timp ce dormea in casa de vacanța de la Mangalia! Fostul fotbalist a tras o sperietura sora cu moarte pentru ca se afla in casa in timpul jafului.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, locul 2 mondial, s-a retras de la turneul de la Washington, din cauza unei dureri la piciorul drept."Este o problema care ma deranjeaza de mai mult timp. Sper ca durerea va trece cat mai repede", a declarat Wozniacki. Ea a decis sa se retraga…

- Pesta porcina este o problema grava pentru fermierii din judetul Constanta. Extinderea virusului la animale este un real pericol la adresa sanatatii oamenilor, existand riscul sa fie afectate marile ferme, ceea ce ar putea avea un impact negativ puternic asupra economiei judetului, dupa cum a precizat…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…