Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „17″

Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu vorbește exact despre relațiile toxice pe care le avem cu noi. Lumea vorbește despre relațiile toxice pe care le avem cu alții… dar cred ca relațiile pe care le ai cu tine pot fi cele mai toxice” Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „Body”, o piesa profunda și foarte personala, extrasa…

- Ultima sa piesa a Lidiei Buble e pe cale sa devina hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare. Acum, in premiera la Neatza cu Razvan și Dani, artista a adus și videoclipul piesei „Undeva la mijloc”.

- Ellie Goulding a luat pe toata lumea prin surprindere cand a lansat piesa „Hate Me”, feat. Juice WRLD. Acum, cei doi artisti premiati de-a lungul timpului cu discuri de platina lanseaza clipul track-ului. Regizat de catre Saam Farahmand, videoclipul „Hate Me” aduce in prim plan, intr-o maniera intunecata…

- Piesa „Ultima oara” este o poveste despre relațiile toxice și formele iubirii. Melodia vorbește despre dedicare, suferința, cautare, iubire nepamanteana, idealuri de neatins. Artistul a avut parte de un proces indelungat in compunerea acestei piese: „Inițial, am avut in minte o imagine vizuala, ca un…

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- James Bay, una dintre cele mai sensibile și emoționante voci ale industriei muzicale actuale, lanseaza materialul video al single-ului „Bad”. Videoclipul il urmarește pe Bay plutind deasupra celor mai cunoscute și emblematice strazi din New York. „Mi-a fost inmanat un scenariu care spunea: Cum sa nu…

- Machine Gun Kelly ne arata cat de versatil și deschis este prin intermediul materialului video ce insoțește noua sa piesa, „I Think I’m Okay”, care marcheaza colaborarea cu Travis Baker (bateristul trupei Blink 182) și YUNGBLUD, noua senzație a muzicii alternative. „I Think I’m Okay” este o piesa puternica,…

- Fix inainte de lansarea noului album, Bastille lanseaza videoclip-ul piesei „Those Nights”, un single emoționant extras de pe cel de-al treilea material al trupei, „Doom Days”. Regizat de catre Crooked Cynics, videoclipul il are in prim-plan pe Dan Smith, solistul Bastille, așezat pe o canapea, in mijlocul…