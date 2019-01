Stiri pe aceeasi tema

- Soarta lui Julen, un baiat in varsta de doi ani, tinea miercuri Spania cu sufletul la gura, in timp ce salvatori incearca prin toate mijloacele sa gaseasca acest copil blocat de trei zile intr-un put foarte stramt si adanc, relateaza AFP preluata de news.ro.Autoritatile au identificat copilul…

- Autoritatile au identificat copilul cu ajutorul unor fire de par gasite in acest put - cu diametrul de 25 de centimetri si aproximativ 100 de metri adancime. "Am gasit un pic de par, iar teste ADN realizate de Garda Civila certifica faptul ca apartin copilului", a declarat la Cadena SER prefectul Analuziei Alfonso…

